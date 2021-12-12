Новая медтехника будет до конца года установлена в 12 больницах Томской области

Рентгеновские аппараты появятся в 2021 году в 12 больницах Томской области. Фото: пресс-служба региональной администрации.

Рентгеновское оборудование на 150 млн рублей (в общей сложности 12 аппаратов) появится в больницах Томской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца этого года, сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что в рамках модернизации до 2025 года в области планируется построить 39 и капитально отремонтировать 22 медучреждения, организовать поставку 135 автомобилей и приобрести свыше 70 единиц оборудования для больниц. На эти цели из бюджета выделено 4,5 млрд рублей.

Уточняется: новая медтехника поступила во 2-ю поликлинику детской больницы № 1, в поликлиники № 4 и № 10 Томска, в Лоскутовскую районную поликлинику, Томскую, Парабельскую и Первомайскую районные больницы.

Добавляется: до конца 2021 года новое рентгеновское оборудование будет установлено также в Колпашевской и Молчановской районных больницах, Межвузовской поликлинике, больнице № 2 и детской больнице № 2 Томска.