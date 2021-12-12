Погода в Томске и области 12 декабря 2021 – снег, порывистый ветер, похолодание с дальнейшим усилением мороза

Сейчас на улице -10, прохладно, ветер. Ночью Яндекс.Погода обещает -20. Дороги пока относительно свободны, передвигаться на автомобиле можно беспрепятственно. Проведите это воскресенье приятно и с пользой, всем хорошего настроения. Фото: Валерия Золотухина

В воскресенье, 12 декабря, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -10, -12°С. На дорогах гололедица.

В регионе также будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -15, -20, местами -9, -14°С. Гололедица.

На будущей неделе температура воздуха в Томске и области, по прогнозам синоптиков, установится ниже нормы на 2-3°С. Ожидаются ее колебания: ночью от -12, -17, местами -23, до -24, -29, при прояснениях до -34, днем от -7, -12 до -18, -23, местами -28 °С. При этом гидрометцентр не исключает осадков, метелей.