Малоимущим семьям с детьми в Томской области соцвыплаты будут продлевать до отмены режима ограничений

На время действия в регионе режима повышенной готовности, социальные выплаты малоимущим семьям с детьми будут продлевать автоматически. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональные выплаты на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка, компенсацию за детский сад и единовременное денежное пособие на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям (в Томской области их почти 50 тысяч) будут продлевать автоматически до отмены режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«С 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации выплаты стали продлеваться автоматически, но в течение определенного периода. Теперь принято решение продлевать выплаты до тех пор, пока в регионе действует режим повышенной готовности. Гражданам не нужно никуда обращаться, специалисты центров социальной поддержки самостоятельно запросят подтверждающие документы в смежных ведомствах и при наличии права назначат пособие на следующий год», - цитирует пресс-служба слова Алены Левко, вице-губернатора по социальной политике, заместителя главы регионального штаба.

Также уточняется, что для первичного оформления социальных выплат жителям нужно обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ, прием идет по предварительной записи.