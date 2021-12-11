Три пакета с коноплей изъяла полиция из машины жителя Томской области

В салоне своей легковой машины житель с. Зырянское держал пакеты с коноплей, которые обнаружили полицейские при осмотре авто. Фото: сайт регионального УМВД.

В Зырянском районе в салоне автомашины местного жителя полиция по запаху обнаружила наличие нарковещества в крупном размере, которое было изъято. Против гражданина возбуждено уголовное дело, ему грозит тюремный срок, сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба регионального УМВД.

«В ходе проверочных мероприятий сотрудниками отделения ГИБДД по Зырянскому району в селе Цыганово был замечен и остановлен автомобиль под управлением 41-летнего водителя. При общении с гражданином стражи порядка почувствовали идущий из автомобиля характерный запах конопли, после чего приняли решение его осмотреть.

Полицейские установили, что ранее не судимый житель с. Зырянское, хранил в салоне своего автомобиля наркотическое вещество. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейскими изъято 3 полиэтиленовых пакета с наркотическим средством из растения рода «конопля», являющимся марихуаной, общим весом 248 грамм, что является крупным размером.

Добавляется: следователями Зырянского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ». Это грозит владельцу конопли лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы.