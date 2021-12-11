Неизвестный в соцсетях рассказал о массовых увольнениях педагогов из томского Академлицея

Аноним в соцсети рассказал о том, что за 2 последних года из томского Академлицея ушло много талантливых педагогов. Ему ответил облдепартамент общего образования. Фото: 2gis

На уходящей неделе в соцсети ВКонтакте появился паблик без подписи, в котором автор посетовал на то, что много педагогов ушли из Академлицея им. Г. А. Псахье за последние 2 года. По его словам, администрация учреждения не реагирует на обращения, департамент образования не дает ответа по существу.

«Хотел бы поделиться ситуацией в Академическом лицее, который на Вавилова. За последние 2 года из учреждения ушло много талантливых и опытных педагогов, по таким предметам, как математика, физика, английский язык, литература, химия, информатика и другим. Я не могу бездоказательно обвинить руководство лицея в массовом увольнении учителей. Но по неофициальным данным, основная причина - это полное отсутствие конструктивного диалога между администрацией и педагогическим составом… Сама администрация (лицея – прим. «КП-Томск») никак не реагирует на критику и обращения, департамент отписывается, поэтому есть надежда только на общественную огласку этих внутренних процессов», - в частности, говорится в сообщении.

Анонимный пост об увольнении педагогов из лицея получил живой резонанс пользователей. Заинтересовал он и руководство областного департамента общего образования.

Ирина Грабцевич, начальник департамента, пояснила: ситуация находится на контроле.

«Сегодня выясняем, кто был уволен в Академическом лицее в последнее время и по каким причинам. Проблема в том, что человек, написавший об этом в соцсетях, остался неизвестным. Хотелось бы понимать, с кем общаться по возникшему вопросу. Прошу родителей школьников, выразивших возмущение, и тех, кто поддерживает эту точку зрения, позвонить в департамент общего образования по телефону 51-00-11», - отметила она.