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Недвижимость11 декабря 2021 2:23

Погода в Томске и области 11 декабря 2021 – днем без существенных осадков, тепло, ветрено

Прогноз гидрометцентра на субботу
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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За окном сейчас -10, прохладно. Днем столбик термометра поднимется до отметки -6, но потепление будет недолгим: морозы "завернут" уже на следующей неделе.

За окном сейчас -10, прохладно. Днем столбик термометра поднимется до отметки -6, но потепление будет недолгим: морозы "завернут" уже на следующей неделе.

Фото: Валерия Золотухина

В субботу, 11 декабря, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 18 м/с. Температура днем -4, -6°С. На дорогах гололедица.

В регионе также будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, по юго-востоку без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 18 м/с. Температура днем -2, -7, местами до -12°С. Гололедица.