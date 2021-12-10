В середине декабря в Томской области установятся настоящие сибирские морозы

В декабре в Томскую область придут сибирские морозы... Фото: Игорь Тюрин

В середине декабря в Томской области синоптики ожидают температуру немного ниже нормы, сообщил томский гидрометцентр. При этом днем в регионе температура в последний месяц года будет колебаться в разных районах от 7 до 29 градусов мороза.

Специалисты отмечают, что среднедекадная температура воздуха ожидается -17...-20°С, что ниже нормы на 2-3 градуса. Такая температура установится уже 12 и 13 декабря. В эти дни ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер.

Сообщается, что по региону будет идти небольшой и местами умеренный снег. Метели предполагаются в большинстве дней декады.

Заметим, что в Томске похолодание до 20 градусов мороза ожидается 13 декабря.