Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 10:34

В Чаинском районе Томской области введена ледовая переправа через реку Чая

Всего этой зимой в регионе должны действовать несколько десятков переправ
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Морозная погода в Томской области помогает запуску ледовых переправ через водоемы...

Морозная погода в Томской области помогает запуску ледовых переправ через водоемы...

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Чаинском районе Томской области на автодороге Подгорное – Черемушки открыта ледовая переправа через реку Чая у села Подгорное, ее протяженность составляет 64 метра и грузоподъемность 2 тонны, сообщила 10 декабря пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты информируют о том, что в Колпашевском районе региона до 3 тонн повышена максимальная транспортная нагрузка на первой и второй полосах ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево.

Напомним, что этой зимой на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух наплавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе. Подробнее о ситуации с ледовыми переправами сайт КП в Томске уже сообщал ранее.

Отметим также, что актуальная информация о действующих региональных автозимниках и переправах размещается на сайте «Томскавтодора».