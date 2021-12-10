В Чаинском районе Томской области введена ледовая переправа через реку Чая

Морозная погода в Томской области помогает запуску ледовых переправ через водоемы... Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Чаинском районе Томской области на автодороге Подгорное – Черемушки открыта ледовая переправа через реку Чая у села Подгорное, ее протяженность составляет 64 метра и грузоподъемность 2 тонны, сообщила 10 декабря пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты информируют о том, что в Колпашевском районе региона до 3 тонн повышена максимальная транспортная нагрузка на первой и второй полосах ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево.

Напомним, что этой зимой на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух наплавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе. Подробнее о ситуации с ледовыми переправами сайт КП в Томске уже сообщал ранее.

Отметим также, что актуальная информация о действующих региональных автозимниках и переправах размещается на сайте «Томскавтодора».