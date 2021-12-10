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Общество10 декабря 2021 10:04

ТГУ получил более 200 тысяч заявок на переобучение в рамках проекта «Содействие занятости»

Открытием года стали программы, связанные со спортом
Елена Андреева
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Проект «Содействие занятости» проходит по технологиям смешанного обучения.

Проект «Содействие занятости» проходит по технологиям смешанного обучения.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 200 тысяч заявок на переобучение получил в 2021 году ТГУ, в марте ставший одним из 3-х операторов федерального проекта "Содействие занятости"; сейчас вуз формирует списки желающих сесть за университетские парты на 2022 год, сообщили в пресс-службе ТГУ.

- Открытием года для нас стали программы, ориентированные на спорт. Это программы "Фитнес-тренер" и "Преподаватель физической культуры". Прошло обучение 1,5 тысячи человек, но желающих было намного больше – заявок было на эти две программы более 12 тысяч со всей страны, - рассказал директор Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель на «круглом» столе в медиацентре РИА Томск.

Шепель также заявил, что «ТГУ и два других оператора федеральной программы "Содействие занятости" обратились к федеральным властям с просьбой включить в число участников проекта мужчин, находящихся в декрете или отпуске по уходу за ребенком».

«Содействие занятости» — это государственный проект, цель которого помочь россиянам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда или сменить профессию.

Теоретическая часть занятий проходит в онлайн-формате, а практическая — в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. Учеба длится от одного до трех месяцев. После обучения участникам проекта помогают найти компанию-работодателя либо оказывают содействие в открытии собственного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Участниками программы могут стать женщины в декрете или отпуске по уходу за ребенком; неработающие женщины при наличии детей дошкольного возраста; все обратившиеся в службу занятости населения для поиска работы; граждане предпенсионного возраста (от 50 лет и старше).