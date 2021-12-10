В Томской области от коронавируса за сутки скончался еще 1 человек

Томичей, победивших «корону», уже более 42 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 644 человек.

Также в Томской области выявлено 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 58 110 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 226 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 42 300 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 26,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 30 873 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 176 пациентов скончались, 35 657 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 956 679 человек, 287 180 скончались, 8 673 518 выздоровели.

"КП-Томск" 9 декабря писала о том, что в медицинских учреждениях Томской области почти тысяча коек возвращена из ковид-госпиталей для оказания плановой помощи.