На томские улицы на обкатку вышли московские троллейбусы

Ежедневно на маршруты по улицам Томска выходит порядка 65 единиц электротранспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицы Томска 10 декабря вышли первые 3 троллейбуса, переданные томскому «Трамвайно-троллейбусному управлению» столичным «Мосгортрансом»; пока транспорт работает в тестовом режиме, сообщает телеграм-канал мэрии города.

«Сегодня первые три троллейбуса в тестовом режиме вышли на линию. Всего на обкатку после ремонта их выйдет десять», - говорится в сообщении.

Выход столичного транспорта на дороги Томска для работы по четкому графику запланирован на 15 декабря, правда, есть нюансы. В первые две недели троллейбусы будут работать только на 2-х маршрутах - №№ 2 и 6 «Троллейбусное депо - мкр. Черемошники» и «Троллейбусное депо – мкр. Радужный».

Что касается состояния щедрого московского подарка томичам, как заявила председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина, «эти троллейбусы были выпущены в 2007-2012 годах, находятся в хорошем техническом состоянии. Они гораздо комфортнее, теплее и безопаснее для пассажиров, кроме того, низкопольные, что удобно для маломобильных людей».