В ноябре в Томске ощутимо выросла стоимость продуктов, товаров и услуг

Влажные салфетки - одна из немногих позиций в магазинах Томска, потерявшая в цене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продовольственные товары в Томске в ноябре 2021 года подорожали в среднем на 1,5%; выросли цены на капусту, зато подешевели апельсины, сообщает Томскстат.

«Продовольственные товары в ноябре 2021 г. подорожали в среднем на 1,5% (в ноябре 2020 г. – на 0,6%). Наибольший рост цен наблюдался на следующие продукты: капуста белокочанная свежая – на 15,7%; крупы овсяная и перловая – на 15,0%; картофель – на 10,5%; яйца куриные – на 8,3%», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, статистика свидетельствует, что в томских магазинах в ноябре были позиции, цены на которые снизились. Так, на 10,5% подешевели лимоны, на 9,6% стали дешевле свежие помидоры, цена на апельсины снизилась на 5,7%.

Увеличились цены в ноябре 2021 года и на непродовольственные товары, правда, не так шокирующе резко, как на продукты, в среднем на 0,7%. Ощутимее всего подорожали: комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани – на 13,3%; на крем для рук – на 6,1%; на зубную пасту – на 5,9%.

Зато на 12% снизилась цена на пену для бритья, влажные салфетки стали дешевле на 6, 3%.

Услуги в Томске в ноябре подорожали в среднем на 2,2%. Так, поездка на отдых в Турцию, по информации Томскстата, стала дороже в 2,1 раза. Проезд в такси подорожал на 5,3%.

А вот полет в салоне экономического класса самолета Томск-Москва подешевел сразу на 13,5%.

Индекс потребительских цен в Томске в ноябре 2021 г. по отношению к октябрю 2021 г. составил 101,4%, с начала года увеличение составило 107,1% , резюмировали в Томскстате.