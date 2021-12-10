Елочные базары в Томске откроются 12 декабря

Елочные базары в Томске открываются в привычных для горожан местах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Елочные базары в Томске начнут работать в ближайшее воскресенье, 12 декабря; стоимость новогодних деревьев стартует от 500 рублей, сообщила мэрия города.

«Первые елочные базары начнут работу уже в это воскресенье, 12 декабря. К 15 декабря развернутся все места продажи. Они будут работать для посетителей без выходных», - говорится в сообщении.

Купить елку или пихту горожане смогут там, где делали это и в предыдущие годы, места торговли не изменились, всего в этом году администрацией Томска определено 43 участка для размещения елочных базаров в городе.

Так, в Октябрьском районе елочные базары традиционно откроются, в том числе, на улицах Пушкина, Лазо, на Иркутском тракте.

В Кировском районе – на улицах Мокрушина и Учебной.

В Советском районе базары с новогодними деревьями откроются на улицах Красноармейской, Сибирской, Киевской, на проспекте Фрунзе.

В Ленинском районе елки будут продавать на улицах Интернационалистов, Мюниха, 79-й Гвардейской Дивизии.

Что касается стоимости, в сообщении горадминистрации отмечается, что цена хвойного дерева зависит от объема и высоты, стоимость елки в 2021 году составит от 500 до 3000 рублей.

Напомним, 12 декабря в Томске включат новогоднюю иллюминацию, кроме того, в воскресенье начнется блиц-турнир ледовых фигур на площади Нлвособорной

9 декабря власти Томской области объявили о том, что традиционный праздничный фейерверк в новогоднюю ночь состоится.