Мошенники выманили у жителя Северска более 300 тысяч рублей, пообещав увеличить лимит по кредитной карте

В декабре мошенники в телефонных разговорах с томичами активно используют словосочетание «новогодняя акция». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Северска лишился более 300 тысяч рублей, поверив, что в преддверии Нового года банк увеличивает лимит банковской карты; 52-летний мужчина назвал мошенникам коды из СМС-сообщений, сообщили в полиции региона.

«В УМВД по ЗАТО Северск обратился местный житель, 1969 года рождения, с заявлением о хищении денежных средств. Мужчине поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником одного из банков и сообщил, что в настоящее время действует новогодняя акция "увеличения лимита по кредитной карте", необходимо лишь пройти процедуру авторизации», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Процедура авторизации, по словам звонившего афериста, заключается в том, чтобы назвать коды из СМС-сообщений, что северчанин и сделал. После этого жителю закрытого города пришли сообщения о списании более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полиции подчеркивают, разовые коды доступа, используемые для входа в мобильные приложения, в том числе в интернет-банк, являются важнейшими уровнями защиты банковского счета. Данная информация позволяет производить любые операции со счетом: от совершения покупок до денежных переводов в пользу третьих лиц.