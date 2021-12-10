Пожар в селе Батурино Томского района тушили в течении 3 часов

Гараж и баня сгорели в Томском районе, огонь угрожал перейти на жилой дом. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Загоревшиеся надворные постройки неполных 3 часа тушили пожарные в селе Батурино Томского района, пожар произошел днем 9 декабря, сообщает региональное управление МЧС.

«09.12.21 в 14-48 на ул. Гагарина загорелся кирпичный гараж, вплотную к нему пристроена бревенчатая баня. Рядом располагаются два дощатых дровяника и летняя кухня», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого подразделения надворные постройки были охвачены огнем, пламя угрожало распространиться на жилой дом.

Во время пожара взорвался газовый баллон, еще 3 баллона были эвакуированы.

В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши гаража, обгорели стены бани и летней кухни. Сгорели дровяники.

Общая площадь пожара составила 116 кв.м.

Причина пожара устанавливается. Ликвидировать возгорание удалось в 17.44.

С огнем боролись 10 человек.