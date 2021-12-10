В Томске полиция устанавливает личность подозреваемой в хищении имущества

В Томске полиция разыскивает и устанавливает личность подозреваемой в хищении имущества. Женщина попала на камеры наблюдения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, подозреваемая, находясь по пр. Комсомольскому, 58 в г. Томске, похитила со скамейки сумку из кожзаменителя бежевого цвета с находящимся в ней имуществом, на общую сумму более 60 000 рублей», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что была изъята запись с камеры видеонаблюдения, при изучении которой установлено, что к совершению преступления может быть причастна женщина на вид 40-45 лет, рост около 165 см., волосы темного цвета. Была одета в длинную куртку желтого цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Сотрудники полиции настоятельно просят, если Вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии преступления, просим обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102).