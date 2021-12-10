Томич сядет в тюрьму за то, что нанес удар ножом в спину своему знакомому

Суд приговорил томича к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 31-летний житель сядет в тюрьму за то, что нанес удар ножом в спину своему знакомому. После преступления мужчина скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Кировский районный суд признал 31-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что двое знакомых после совместного употребления алкоголя направились в магазин. По дороге между ними завязалась драка, в ходе которой они упали на землю. Один из мужчин в попытке успокоить приятеля удерживал его за плечи. Однако тот вытащил из кармана нож и нанес потерпевшему удар в спину, причинив тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места происшествия.

После добавляется, что в судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал частично, пояснив, что нанес удар ножом, обороняясь от нападения потерпевшего.

Суд приговорил томича к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.