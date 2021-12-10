В Северске 10-летнего мальчика наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»

В День Героев Отечества 9 декабря, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Томской области Владимир Кравченко вручил медаль Верхней палаты парламента «За проявленное мужество» 10-летнему жителю Северска Александру Гусарову. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в городе Северск 10-летнего мальчика наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В День Героев Отечества 9 декабря, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Томской области Владимир Кравченко вручил медаль Верхней палаты парламента «За проявленное мужество» 10-летнему жителю Северска Александру Гусарову», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что Саша, старший ребенок в семье, первым почувствовал запах дыма, поступавший из другой квартиры, мгновенно оповестил взрослых, намочил ткань для себя и младшего брата, которого вывел в безопасное место.