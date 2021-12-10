Около 240 томских маршруток проверили с начала недели на соблюдение масочного режима

На этой неделе в зоне внимания проверяющих были маршрутки 53, 11, 38 и прочие. Фото: Ксения Высотина

В Томске с начала недели около 240 маршруток проверили на соблюдение масочного режима. Перевозчикам, которые не соблюдают меры защиты направляются уведомления, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Инспекторы муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок ежедневно проводят выездные проверки работы общественного транспорта. Они выходят на конечные и промежуточные остановки, часть рейдов проводится при участии сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что на этой неделе в зоне внимания проверяющих были маршрутки 53, 11, 38 и прочие.

Также отмечается, что перевозчикам, в транспортных средствах которых выявляются факты неправильного ношения масок водителями и пассажирами без СИЗ, направляются уведомления.