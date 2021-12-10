ТГУ проведет первый турнир Университетской лиги по компьютерной игре CS:GO

Игра CS:GO - это многопользовательская компьютерная игра, где геймеры делятся на две команды: террористов и подразделений специального назначения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске в ТГУ первый турнир Университетской лиги по компьютерной игре CS:GO. Команды 110 вузов сразятся за призы на 550 000 рублей, сообщает пресс-служба университета.

«С 10 по 19 декабря ассоциация Н.А.У.К.А (Национальная ассоциация университетского киберспорта) проведет первый турнир Университетской лиги по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза рассказали, то для участия в турнире зарегистрировались 217 команд из 110 российских университетов. Они будут сражаться за главный приз – 250 тысяч рублей, общая сумма призового фонда – 550 тысяч рублей. Финал турнира состоится в Томске, в очном формате.

Руководитель киберспортивного направления Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Илья Демешкин отметил, что проведение турнира связано с несколькими целями. Это развитие и популяризация компьютерного спорта среди студентов; пропаганда здорового образа жизни и правильного подхода к тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом среди студенческого сообщества.

Добавим, что игра CS:GO - это многопользовательская компьютерная игра, где геймеры делятся на две команды: террористов и подразделений специального назначения. Они сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.