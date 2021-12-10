В Томске 12 декабря "Хрустальный Томск" откроет блиц-турнир ледовых скульптур

Как отметил Ратнер, всего будет 32 ледовые фигуры. Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье, 12 декабря, помимо торжественного включения всей новогодней иллюминации в городе, фестиваль «Хрустальный Томск» даст старь блиц-турниру ледовых фигур. Об этом сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на собрании гордумы в четверг.

- Начнется все 12 декабря с блиц-турнира, в рамках которого мастера за один день должны будут изготовить 16 ледовых скульптур рядом с фонтаном, - рассказал Ратнер.

Мэр города рассказал, что за один день мастера должны будут сделать возле фонтана 16 скульптур изо льда. Позже шесть дней творцы создадут большие скульптуры вдоль проспекта Ленина. Как отметил Ратнер, всего будет 32 ледовые фигуры.

Помимо этого, мэр также отметил на собрании, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было принято решение не приглашать в этом году зарубежных мастеров. Поэтому в 2021 году на Новособорной площади будут работать гости из Кызыла, Якутска, Хабаровска, Северска, Томска, Екатеринбурга и Иркутска.