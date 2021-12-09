В Томской области в 2021 году введены лишь четыре многоквартирных дома

Областная власть думает о том, как резко увеличить в регионе ввод многоквартирных домов! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в текущем году введено лишь 4 многоквартирных дома, а шесть лет назад строители сдали в эксплуатацию 38 многоэтажек, приводит слова заместителя губернатора Евгения Паршуто пресс-служба администрации региона. Специалисты информируют о том, что областная власть предлагает депутатам парламента региона принять закон о комплексном развитии территорий, чтобы изменить ситуацию к лучшем

По словам руководителя, закон позволит комплексно развивать территории с аварийным жилым фондом, с домами, которые являются ветхими, а также незастроенные территории. В областном центре сегодня насчитывается минимум 15 участков, где мог бы быть применен данный механизм, к примеру, в микрорайоне Черемошники. Это позволит кратно увеличить количество ежегодно вводимых в Томске многоквартирников.

Администрация области просит депутатов поддержать данный законопроект на декабрьском заседании думы региона, чтобы документ начал работать уже с 1 января 2022 года.