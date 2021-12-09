В Каргасокском районе Томской области открыты ледовые переправы через реки Парабель и Васюган

В Томской области уже действуют 10 ледовых переправ из 60 запланированных... Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

9 декабря в Каргасокском районе, на севере Томской области, были открыты 2 ледовые переправы на реке Парабель у села Павлово и на реке Васюган у села Усть-Чижапка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Специалисты областного пресс-центра спасателей информируют о том, что на данный момент в регионе действуют еще 8 ледовых переправ: в Александровском, Парабельском, Верхнекетском, Тегульдетском и Колпашевском районах. Причем, на территории двух последних муниципалитетов действуют уже по две зимние переправы.

Напомним, что всего в этом году на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух наплавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе.

Кроме того, в регионе уже переправляют автомобили и людей 2 понтонные переправы – в Александровском и Зырянском районах региона.