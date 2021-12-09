В селе Дзержинское на окраине Томска собака напала и покусала маленькую девочку

Никто не знает, что на уме у бродячей собаки... Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Дзержинское, он расположен на окраине Томска, собака напала на восьмилетнюю девочку и покусала ребенка, порвала на нем одежду, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области и социальные сети.

«29 ноября около 19 часов 00 минут в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило заявление от жителя поселка Дзержинское по факту того, что его 8-летнюю дочь покусала собака», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что полицейскими опрошены свидетели и очевидцы, установлен хозяин животного, с ним проведена профилактическая беседа. Проведены необходимые экспертизы.

Отмечается, что по результатам проведенных мероприятий материал будет направлен в Департамент ветеринарии Томской области для принятия соответствующего решения.

Заметим, что случаи нападения бродячих собак на людей регулярно происходят и в Томской области, и в стране. Нередко они кончаются трагически.