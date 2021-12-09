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Общество9 декабря 2021 9:57

Новогодний фейерверк в Томске запустят в первые минуты 2022 года

Местом проведения праздничного салюта станет стадион «Труд»
Елена Андреева
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Пандемия не помешает запуску новогоднего фейерверка в Томске, заявили власти региона.

Пандемия не помешает запуску новогоднего фейерверка в Томске, заявили власти региона.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новогодний фейерверк состоится в Томске 1 января 2022 года; предложение мэрии города на этот счет поддержали областные власти.

- Год, как прервалась традиция большого фейерверка в новогоднюю ночь в Томске, настало время ее возобновлять, - заявил глава региона Сергей Жвачкин.

Уже озвучено, что место проведения новогоднего салюта не изменится, это будет, как и в допандемийные времена, территория стадиона «Труд».

В новогоднюю ночь 2021 года горожане по понятным причинам остались без традиционного праздничного фейерверка на Новособорной площади.

«КП-Томск» писала о том, что 12 декабря в областном центре начнет работать новогодняя иллюминация, засияют все украшенные новогодние елки города.