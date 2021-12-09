На территорию Томской области в конце декабря может приземлиться ступень космической ракеты «Ангара»

Запуск «Ангары-5» с космодроме "Плесецк" назначен на 23 декабря 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госкорпорация «Роскосмос» уведомила Томскую область о запуске с космодрома «Плесецк» ракеты космического назначения «Ангара-А5», на территорию региона могут упасть фрагменты отработавших ступеней, сообщила 9 декабря пресс-служба обладминистрации.

«Департамент защиты населения и территории Томской области получил уведомление от госкорпорации «Роскосмос». Плановое время пуска ракеты — 23 декабря в 18 часов московского времени. Резервная дата назначена на 24 декабря», - говорится в сообщении.

В уведомлении госкорпорации отмечается, что отделяющиеся части ракеты-носителя могут упасть на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов».

В «Роскосмосе» подчеркивают, что в ракетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса, как в прилегающих к космодрому регионах, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей.

В ведомстве также уточнили, что разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением.

Департамент защиты населения и территории Томской области просит население воздержаться от посещения предполагаемого района падения, а в случае обнаружения фрагментов ракеты сообщить об их местонахождении по телефону 8-961-892-3262.

В феврале 2020 года жителей севера Томской области также предупреждали о возможном падении отделяющихся частей ракеты "Ангара - А5".