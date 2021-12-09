Бюджет Томска на 2022 год утвержден с дефицитом более 700 миллионов рублей

Бюджет Томска на 2022 год утвержден с дефицитом в 797 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Думы Томска утвердили параметры городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщил телеграм-канал мэрии.

«Сегодня в ходе 14-го собрания городской Думы утвержден бюджет Томска. Доходная часть бюджета на предстоящий год составит 17,226 млрд рублей, расходная – 18,023 млрд рублей. Дефицит бюджета - 797,1 млн рублей», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что традиционно бюджет Томска имеет социальную направленность, более 67 процентов расходов планируется направить на исполнение социальных обязательств.

- По итогам согласительных комиссий удалось увеличить план по доходам бюджета 2022 года практически на 578 млн рублей. Из них более 395 млн – это дотация из областного бюджета и 182,4 млн рублей – собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета, - уточнила и.о. заместителя мэра Томска - начальника департамента финансов Анна Мальсагова.

Председатель Думы города Томска Чингис Акатаев перед началом 14-го собрания заявил, что «работа согласительной комиссии в этом году прошла очень продуктивно, как говорят в спорте, в честной и конкурентной борьбе. Хочется сказать скептикам, которые часто говорили о том, что депутаты мало погружены в процессы городского хозяйства и экономики муниципалитета, депутаты очень ответственно подошли к работе над бюджетом».

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер, комментируя утверждение документа, заявил, что «принятый бюджет с одной стороны носит ярко выраженную социальную направленность, с другой - позволяет поддерживать нормальное функционирование городского хозяйства».