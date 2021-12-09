Скончался известный томский телеведущий и медиаменеджер Александр Шалапаев

В последние годы Александр активно занимался рекламой и маркетингом. Фото: СОЦСЕТИ

Коронавирус стал причиной смерти томского теле- и радиоведущего Александра Шалапаева, о кончине 55-летнего медиаменеджера стало известно 9 декабря, сообщили бывшие коллеги известного томича.

Александр Шалапаев в разное время работал теле- и радиоведущим, вел утреннюю программу «Успеваем», продюсировал целый ряд кулинарных и развлекательных шоу, возглавлял телеканал «Домашний» в Томске, был директором по телевидению телерадиокомпании ООО «Алсет», занимался маркетингом и рекламой.

В 2000-е на томском ТВ и на нескольких радиостанциях Томска был очень популярен дуэт – «Игрушкин и Шалапаев». Как известно, Олега Игрушкина не стало 3 года назад, в сентябре 2018 года.

Прощание с Александром пройдет в субботу, 11 декабря.