Профессор ТПУ предложил президенту страны сформировать кадровый резерв научных руководителей

По мнению профессора из Томска, создание кадрового резерва руководителей необходимо на государственном уровне, Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета

Профессор ТПУ Павел Стрижак стал участником Конгресса молодых ученых в Сочи; там томич озвучил ряд идей президенту России, сообщила пресс-служба вуза.

«Профессор Стрижак стал единственным участником встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из Томска. Глава государства пообщался с исследователями на Конгрессе молодых ученых, который проходит в Сочи», - говорится в сообщении.

Что касается предложений, которые озвучил представитель томского научного сообщества, это создание кадрового резерва руководителей на государственном уровне.

- Есть примеры успешной работы кадровых резервов, есть регионы, в которых не хватает успешных руководителей. В связи с этим мы отмечаем, что в научно-образовательной среде очень много интеллектуально развитых людей, которые могут прогрессировать под руководством как раз успешных и опытных коллег, опытных коллег по возрасту», — обратился к президенту Павел Стрижак, уточнив, что молодым специалистам без специальной подготовки и наличия кадрового резерва крайне сложно быстро включиться в работу.

Еще одно предложение 36-летнего политехника связано с созданием аналога Российского образовательного фонда, когда проекты по использованию научных знаний могли бы сформироваться в образовательные модули и на экспертной основе получать финансирование на реализацию этой идеи.

В 26 лет Павел Стрижак защитил докторскую диссертацию, став самым молодым доктором наук в ТПУ; в 2018 году Стрижак получил звание профессора и стал самым молодым профессором в вузе.

Павел Стрижак занимается исследованиями для развития экологически перспективных технологий в энергетике, в том числе утилизации индустриальных и коммунальных отходов.