Житель Томска пойдет под суд за обман пожилой женщины

Житель Томска обманул пожилую женщину и вытягивал из нее деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Томска начинает рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины; жителя областного центра обвиняют в покушении на мошенничество, сообщила прокуратура Томской области.

«Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Томска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», - говорится в сообщении.

До осени 2021 года мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы, там он познакомился с еще одним осужденным и узнал у него контакты его матери.

В сентябре, освободившись, томич обратился к пожилой женщине и сумел убедить в том, что имеет возможность передавать деньги ее сыну.

В течение месяца злоумышленник получил от потерпевшей более 30 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При получении очередной суммы в размере 4 тысяч рублей мошенник был задержан сотрудниками полиции.