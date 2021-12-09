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Общество9 декабря 2021 5:07

Томский театр драмы лидирует по количеству проданных билетов среди обладателей «Пушкинской карты»

Всего в 2021 году в рамках программы приобретено более 17 тысяч билетов в различные учреждения культуры региона
Елена Андреева
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За три месяца, прошедших со старта программы «Пушкинская карта» учреждения культуры Томской области продали 17 107 билетов.

За три месяца, прошедших со старта программы «Пушкинская карта» учреждения культуры Томской области продали 17 107 билетов.

Фото: Ксения Высотина

Томский областной театр драмы лидирует в Томске среди учреждений культуры по продажам билетов по «Пушкинской карте», сообщает обладминистрация.

«На данный момент лидером по количеству продаж является Томский театр драмы. На его мероприятия, доступные к оплате по «Пушкинской карте», зрители купили 4228 билетов», - говорится в сообщении.

Среди обладателей «Пушкинской карты» также популярны Томская филармония и ТЮЗ.

1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект – «Пушкинская карта». Суть программы в том, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут за счет государства посещать культурные мероприятия по всей стране.

В 2021 году на карту зачислено 3000 рублей – эти средства необходимо израсходовать до конца года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5000 рублей.

Кстати, молодые томичи в 2021 году приобрели более 17 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

В проекте принимают участие 33 учреждения культуры региона - театры Томска и Северска, музеи, филармония и другие.