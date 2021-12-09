Томский театр драмы лидирует по количеству проданных билетов среди обладателей «Пушкинской карты»

За три месяца, прошедших со старта программы «Пушкинская карта» учреждения культуры Томской области продали 17 107 билетов. Фото: Ксения Высотина

Томский областной театр драмы лидирует в Томске среди учреждений культуры по продажам билетов по «Пушкинской карте», сообщает обладминистрация.

«На данный момент лидером по количеству продаж является Томский театр драмы. На его мероприятия, доступные к оплате по «Пушкинской карте», зрители купили 4228 билетов», - говорится в сообщении.

Среди обладателей «Пушкинской карты» также популярны Томская филармония и ТЮЗ.

1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект – «Пушкинская карта». Суть программы в том, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут за счет государства посещать культурные мероприятия по всей стране.

В 2021 году на карту зачислено 3000 рублей – эти средства необходимо израсходовать до конца года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5000 рублей.

Кстати, молодые томичи в 2021 году приобрели более 17 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

В проекте принимают участие 33 учреждения культуры региона - театры Томска и Северска, музеи, филармония и другие.