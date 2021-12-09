В результате ДТП в Томске 43-летняя томичка получила травмы

Полиция настоятельно просит, если вы стали свидетелем данной аварии обращаться по телефону 8 (3822) 794-693. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в результате аварии местная 43-летняя жительница получила травмы. Произошло столкновение двух автомобилей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В 08.30, на улице Континентальной, 8/13, произошло столкновение двух встречных транспортных средств», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 35-летний мужчина-водитель автомобиля Toyota, при выполнении маневра обгона, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Lada.

Также уточняется, что в результате происшествия травмирована 43-летняя женщина-водитель Lada.

Полиция настоятельно просит, если вы стали свидетелем данной аварии обращаться по телефону 8 (3822) 794-693.