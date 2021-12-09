В Томске 9 декабря откроется новая модельная библиотека

Ее модернизация проходила в рамках национального проекта «Культура». Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая модельная библиотека откроется в четверг, 9 декабря, в Томске по адресу ул. Колхозная, 9/1. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В четверг, 9 декабря, в 17 часов в областном центре состоится открытие новой модельной библиотеки «Сибирская» (ул. Колхозная, 9/1). Ее модернизация проходила в рамках национального проекта «Культура»», - говорится в сообщении.

В обладминистрации также рассказали, что в библиотеке сделали перепланировку и ремонт всех помещений, обновили материально-техническую базу и книжный фонд и установили современную многофункциональную мебель.

Помимо этого, там оборудовали пандусы и дверные проемы для беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения.