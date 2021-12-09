В 2022 году в Томске планируется направить на развитие образования почти 10 млрд рублей

Еще почти 9 млн рублей будет выделено на предоставление детям новогодних подарков. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2022 году на развитие образования планируется выделить почти 10 млрд рублей. Все это пройдет в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования», сообщает пресс-служба мэрии города.

«В 2022 году бюджетные средства планируется направить не только на содержание зданий учреждений сферы образования и выплату зарплаты работникам сферы образования, но и на обновление оборудования пищеблоков в школах города, оснащение и текущее содержание новых дошкольных корпусов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на конец 2021 года», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что помимо всего этого в программе предусмотрены средства и на асфальтирование территорий около образовательных учреждений, ремонт кровли детского сада №62, разработка ПСД на ремонт спортивного зала школы №47 и ремонт спортзала школы №41.

Также помимо этого, около 60 млн рублей направят обеспечение охраной муниципальных учреждений социальной сферы. Еще почти 9 млн рублей будет выделено на предоставление детям новогодних подарков.

Добавим, что в проекте бюджета на следующий год сохранен социальный приоритет. Большая доля средств будет направлена на развитие сферы образования.