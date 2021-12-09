Жителю Колпашево грозит срок за приобретение почти 10 граммов синтетического наркотика

На сегодняшний день в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Колпашево полицейскими был задержан местный 37-летний мужчина, который обвиняется в покупке 9 грамм синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Колпашевская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя районного центра, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств», - говорится в сообщении.

Далее в правоохранительных органах рассказали, как мужчина через интернет заказал и оплатил «продавцу» денежные средства за приобретение наркотика. Получив сведения о местонахождении «закладки», обвиняемый направился в Томск, где нашел его в одном из тайников.

Уточнятся, что после возвращения в Колпашево мужчину задержали сотрудниками полиции, синтетическое наркотическое средство массой более 9 грамм было изъято.

На сегодняшний день в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.