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Общество9 декабря 2021 2:09

Томские волонтеры-медики стали лучшими в России

Томичи выиграли Гран-при конкурса как лучшее региональное отделение ВОД
Ксения Высотина
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Томичи три года подряд сохраняют лидерские позиции на федеральном уровне. Фото: облздрав

Томичи три года подряд сохраняют лидерские позиции на федеральном уровне. Фото: облздрав

В Москве завершился конкурс среди волонтеров-медиков из разных стран, откуда томичи привезли Гран-при, как лучшее региональное отделение ВОД. Об этом сообщил telegram-канал облздрава.

«По итогам 2021 года Томское региональное отделение волонтёров-медиков выиграло Гран-при конкурса как лучшее региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики»», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что томичи три года подряд сохраняют лидерские позиции на федеральном уровне.

Также добавляется, что в конкурсе приняли участие более 260 волонтеров-медиков из разных уголков страны, а также волонтёры из более чем 40 стран.