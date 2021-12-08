В Томском онкодиспансере в этом году прошли лечение свыше 4 тысяч человек

В Томске активно помогают больным раком... Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала текущего года в Томском онкодиспансере прошли лечение 4 181 человек, сообщила 8 декабря пресс-служба администрации региона.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что Томский областной онкологический диспансер продолжает работать в штатном режиме. Онкобольные пациенты получают полный спектр диагностической и лечебной медицинской помощи в необходимом объеме.

Сообщается о том, что за 11 месяцев в амбулаторно-поликлиническом отделении учреждения проведено 142 990 врачебных консультаций. Выполнено почти 700 тысяч диагностических исследований. Врачи выполнили 2 820 операций, почти 700 томичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

Кроме того, в диспансере работают посты с обязательной обработкой рук антисептическими растворами и измерением температуры.

Заметим, что для госпитализации в стационар онкологического отделения необходимо прохождение ПЦР-теста на определение коронавирусной инфекции.