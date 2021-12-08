На севере Томской области открыты еще две ледовые переправы и автозимник

8 декабря в Томской области работать 15 ледовых переправ и автозимников... Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Каргасокском районе, на севере Томской области, в эксплуатацию введены региональный автозимник Каргасок – Средний Васюган протяженностью 14,8 км и расположенная на нем ледовая переправа через реку Васюган у села Усть-Чижапка, сообщила пресс-служба администрации региона. Также специалисты информируют об открытии переправы через реку Парабель у села Павлово на автодороге Каргасок – Сосновка – Восток.

Интернет-портал администрации Томской области напоминает, что уже действуют шесть региональных ледовых переправ: в Парабельском, Каргасокском, Колпашевском и Тегульдетском районах. Особо отмечается, что они рассчитаны для проезда автотранспорта общей массой не более двух тонн. Работают переправы через реки Обь, Чулым, Кеть, Парабель, Васюган и на других водоемах.

Заметим, что всего зимой в Томской области должны работать 60 ледовых переправ и два наплавных моста. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе. Их грузоподъемность – до 35 тонн, сообщил пресс-центр регионального управления МЧС.

О ходе работы по созданию переправ сайт КП в Томске уже сообщал ранее.

Кроме того, с актуальной информацией о действующих ледовых переправах и автозимниках можно ознакомиться на сайте «Томскавтодора». На вечер 8 декабря там перечислены 15 переправ и автозимников.