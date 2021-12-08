Шесть финансовых нелегалов выявили в Томской области за 9 месяцев 2021 года

В конце года, когда люди получают различные выплаты и бонусы, растет количество предложений выгодно их вложить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С января по сентябрь 2021 года в Томской области эксперты выявили шесть нелегальных участников финансового рынка. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Как говорится в сообщении, четыре организации незаконно использовали наименование микрокредитных компаний. Они были исключены из государственного реестра МФО, однако не изменили свое наименование, то есть вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Еще одна компания работала с клиентами под видом легального ломбарда.

Кроме того, в регионе выявили одну организацию с признаками финансовой пирамиды. По мнению экспертов ЦБ, этот вид нелегальной деятельности на финансовом рынке представляет наибольшую опасность.

– В конце года, когда люди получают различные выплаты и бонусы, количество предложений выгодно их вложить растет. Инвестиционные интернет-проекты, не открывая офис, завлекают людей яркой рекламой в соцсетях, гарантируют высокий доход без риска, – прокомментировала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. – Некоторые предлагают отправиться в путешествие за полцены, получить кэшбек за покупку ювелирных украшений и даже погасить за них кредит при условии, что они приведут в компанию других должников. Во всех случаях распознать финансовую пирамиду несложно. Вам гарантируют доход, отсутствие рисков, и нужно вовлечь в проект еще кого-то.

Эксперты предупреждают: выбирая, кому доверить сбережения или где взять в долг, начинайте с двойной проверки организации – состоит ли участник финансового рынка в госреестре (или имеет лицензию Банка России) и нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. С организациями из последнего списка не следует иметь никаких дел.