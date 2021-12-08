В Томске СК начал проверять информацию об обрушении на студентку штукатурки с потолка в корпусе ТГПУ

Следователи приступили к проведению проверки, в рамках которой устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: "Регион-70"

В Томске следственный комитет начал проверку по информации об обрушении на студентку штукатурки с потолка в корпусе ТГПУ. Об этом сообщает региональный СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка размещенной в СМИ информации об обрушении 7 декабря 2021 года на студентку штукатурки с потолка в корпусе санатория-профилактория Томского государственного педагогического университета», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, исходя из информации, которая была опубликована в СМИ, девушка была доставлена бригадой скорой помощи в больницу для оказания медицинской помощи, на данный момент ее состояние стабильное.

Добавляется, что на сегодняшний день следователи приступили к проведению проверки.