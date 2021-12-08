В Томской области зарегистрировано +225 новых случаев заражения

229 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Ксения Высотина

В среду, 8 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 57 647 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 229 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 41 851 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,94. В коечном фонде свободно 26,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 30 752 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 179 пациентов скончались, 36 976 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 895 597 человек, 284 823 скончались, 8 602 067 выздоровели.