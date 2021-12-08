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Общество8 декабря 2021 8:30

В Томске местный житель пойдет под суд за то, что оформил кредит на свою знакомую

Мужчина направил с ее телефона заявку на получение кредита на сумму свыше 11 тысяч рублей
Ксения Высотина
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Когда заявка была ободрена, он перевел денежные средства на находящуюся у него банковскую карту и распорядился ими по своему усмотрению.

Когда заявка была ободрена, он перевел денежные средства на находящуюся у него банковскую карту и распорядился ими по своему усмотрению.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 25-летний житель пойдет под суд за то, что оформил кредит на свою знакомую. Томич направил с ее телефона заявку на получение кредита на сумму более 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что томич пришел на работу к своей знакомой и попросил денег в долг. Когда женщина отказала ему, он попросил у нее телефон под предлогом совершения звонка. Далее описывается, как знакомая дала ему телефон и продолжила работать, не обращая внимание на обвиняемого, он направил с ее телефона заявку на получение кредита на сумму более 11 тысяч рублей, указав анкетные данные своей знакомой. Когда заявка была ободрена, он перевел денежные средства на находящуюся у него банковскую карту и распорядился ими по своему усмотрению.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.