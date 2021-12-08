На Белом озере в Томске восстановили фигуры сгоревших лебедей

Самый большой ледовый каток в регионе откроется как раз на Белом озере. Фото: 2ГИС

В Томске на Белом озере восстановили фигуры сгоревших лебедей. Большая иллюминация заработает уже с 12 декабря, об этом сообщила журналистам замглавы администрации Октябрьского района Татьяна Боровских.

- Причиной возгорания стала помпа, которую закоротило и после чего она загорелась. Все потушили, сгоревшего лебедя восстановили. Скоро световые фигуры будут подключены, - рассказала замглавы Октябрьского района.

Напомним, что 2 декабря сообщалось, как на Белом озере сгорели светодиодные лебеди. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Также добавим, что помимо информации о восстановлении иллюминации, Татьяна Боровских рассказала, что самый большой ледовый каток в регионе откроется как раз на Белом озере.

- В этом году мы почистили и стараемся поддерживать всю гладь озера, чтобы на ней можно было кататься, - сказала Боровских.

Ранее также сообщалось, что в Томске вечером 12 декабря включатся все новогодние иллюминации.