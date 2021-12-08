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Общество8 декабря 2021 7:30

В Томске вечером 12 декабря включатся все новогодние иллюминации

Огни торжественно зажгутся в 18.00
Ксения Высотина
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Также в воскресенье будет дан старт фестивалю ледовой скульптуры "Хрустальный Томск". Фото: 2ГИС

Также в воскресенье будет дан старт фестивалю ледовой скульптуры "Хрустальный Томск". Фото: 2ГИС

Новогодние иллюминации в Томске зажгутся вечером в воскресенье, 12 декабря. Огни торжественно включат в 18.00, сообщил журналистам и.о. мэра Михаил Ратнер.

В этом году в один миг, как по мановению волшебной палочки, зажгутся и главная ель на Новособорной площади и все ели в других районах. Также заработает городская иллюминация, которую мы в этом году обновили, - рассказал Михаил Ратнер.

Помимо этого, исполняющий обязанности мэра Томска отметил, что в воскресенье будет дан старт фестивалю ледовой скульптуры "Хрустальный Томск".

Напомним, что «КП-Томск» ранее сообщала, где в городе загорятся разноцветные огоньки елок, появятся различные новогодние украшения, а также какие улицы и площади приобретут торжественный, нарядный вид.