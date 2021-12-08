В Томске судебные приставы временно опечатали ритуальный зал «Белый ангел»

Судебное решения находится на контроле судебных приставов. Фото: 2ГИС

Томские судебные приставы временно опечатали ритуальный зал «Белый ангел». Похоронное бюро закрыли из-за самовольной реконструкции, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

«Здание, в котором ведется деятельность по оказанию ритуальных услуг, опечатано судебными приставами из-за самовольной реконструкции. С иском в Арбитражный суд Томской области в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося бизнесом по предоставлению похоронных услуг, обратилась администрация города Томска», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что мэрия города требует привести здание по адресу ул. Высоцкого, 24 в первоначальное состояние путем сноса надстроенного второго этажа и элементов, отсутствующих в техническом паспорте объекта. Отмечается, что по мнению городской администрации второй этаж не соответствует требованиям в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

«В рамках рассмотрения иска суд вынес решение об обеспечительных мерах – приостановить эксплуатацию объекта из-за угрозы жизни и здоровью неопределенному кругу лиц», - добавляется в сообщении.

Также судебные приставы уточнили, что отмена обеспечительных мер возможна в случаях, когда обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения, отпадают.

Добавим, что судебное решения находится на контроле судебных приставов. Должник служителям закона не препятствует и занимается устранением нарушений согласно способам, указанным в экспертном заключении.