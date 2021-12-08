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Общество8 декабря 2021 5:59

Экс-проректор ТУСУРа стал ректором в Омском государственном университете

Сергей Замятин занял главную должность 7 декабря
Ксения Высотина
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С 7 декабря исполняющим обязанности ректора Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского назначен Сергей Владимирович Замятин. Фото: Минобрнауки РФ

С 7 декабря исполняющим обязанности ректора Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского назначен Сергей Владимирович Замятин. Фото: Минобрнауки РФ

Бывший ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники стал ректором в Омском государственном университете. Сергей Замятин занял главную должность 7 декабря, сообщает telegram-канал Минобрнауки РФ.

«С 7 декабря исполняющим обязанности ректора Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского назначен Сергей Владимирович Замятин», - говорится в сообщении

В telegram-канале также добавили, что последнее место работы Сергея Замятина - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, там он занимал должности проректора по программам развития и доцента.

Добавим, что экс-проректор ТУСУРа с 2016 года был заместителем проректора по научной работе и инновациям ТПУ, а позже занял должность проректора по программам развития ТУСУРа.