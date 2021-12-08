Более 100 млн рублей выделит Томская мэрия на реконструкцию теплосетей по ул. Елизаровых

Работы планируется провести в рамках муниципального контракта в следующем году в благоустроительный период. Фото: Ксения Высотина

Мэрия Томска планирует выделить более 100 млн рублей на реконструкцию теплосетей по ул. Елизаровых. Работы начнутся в 2022 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Администрация Томска совместно с депутатами приняли решение предусмотреть в бюджете 2022 года дополнительные средства на реконструкцию тепловых сетей по ул. Елизаровых, 53т. Стоимость таких работ составляет более 100 млн рублей», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что работы планируется провести в рамках муниципального контракта в следующем году в благоустроительный период.

Помимо этого, в городской администрации отдельно отметили то, что в рамках согласительной комиссии дополнительно решили выделить еще более 91 млн рублей, которые пойдут на ремонт сетей теплоснабжения, пароснабжения, водопровода и противопожарного водовода в районе Кузовлевского тракта и подъема на улице Кирпичной до улицы Мичурина.

Также мэрия совместно с депутатами приняли решений выделить 10 млн рублей на текущий ремонт бесхозных выносных узлов, в том числе, инвентаризацию бесхозных сетей.