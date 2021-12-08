Университетский кампус на левом берегу Томи будет построен на муниципальных землях

Для строительства томского кампуса решено использовать муниципальную землю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Университетский кампус на левом берегу Томи будет построен на муниципальной земле; аукцион на покупку участка под будущую стройку не состоится, такое решение принял губернатор Жвачкин.

- Никогда Томская область не покупала земель под глобальные проекты федерального масштаба. Кампус – это большой государственный проект, а не способ заработать для частных землевладельцев, - заявил глава региона.

В ноябре 2021 года было объявлено, что власти Томской области намерены заключить сделку на приобретение земли под многофункциональный студенческий городок, стоимость контракта не будет превышать 117 миллионов рублей.

При этом в бюджете Томской области на 2021 год на приобретение земли под кампус было заложено 600 млн рублей.

Также, в ноябре этого года, стало известно о появлении в структуре областной администрации нового департамента, который займется вопросами создания межуниверситетского кампуса.

Летом 2021 года во время визита в Томск премьер – министр Михаил Мишустин объявил о выделении Томской области 18 миллиардов рублей на межвузовский кампус. Вместе с частными инвестициями стоимость строительства оценивается в 31 миллиард.

В кампусе на левом берегу Томи планируется построить жилье для 10 тысяч студентов.

Еще один яркий замысел – канатная дорога через Томь. В дальнейшем через реку хотят построить вантовый мост для запуска автобусов-беспилотников.