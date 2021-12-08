В Томской области в 2021 году ликвидировано почти 200 свалок

Свалки в регионе теперь выявляют с помощью онлайн-картографирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2021 году ликвидированы 179 свалок; очищена территория общей площадью в 32 гектара, сообщила 8 декабря пресс-служба обладминистрации.

- Новшество этого года — выявление несанкционированных свалок методом онлайн-картографирования. Благодаря этому, в 2021 году свалок обнаружено больше, чем в 2020-м, когда их регистрировали, в основном, на рейдах и по информации от жителей, — сообщил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов.

В релизе обладминистрации уточняется, что самые крупные свалки ликвидированы в Каргасокском районе (5 свалок на площади 86 тыс. кв. м) и в селе Старая Ювала Кожевниковского района (2 тыс. кв. м).

Чаще всего несанкционированные свалки возникают по вине водителей, которые выбрасывают из грузовых машин остатки бетона, кирпича, упаковку от строительных материалов и другие крупногабаритные отходы в лесах и оврагах. Иногда свалки бытового мусора образуются по вине горожан, которые не убирают отходы после пикников.