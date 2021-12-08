Прокуратура региона рекомендует томичам не верить в предложения об инвестициях

Предложения о манипуляциях с банковскими счетами и картами - повод прекратить разговор, предупреждают в прокуратуре Томской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники чаще всего в разговорах с томичам представляются сотрудниками банков; относительно новая схема обмана – предложение об инвестициях, сообщили в прокуратуре Томской области.

«Прокуратура Томской области продолжает анализировать статистические данные о преступлениях, совершенных с применением дистанционных технологий. В ноябре текущего года возбуждено 240 уголовных дел по фактам совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан, из которых 165 квалифицированно как мошенничество», - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила более 30 млн рублей.

Что касается самых распространенных схем обмана, в прокуратуре региона уточнили, что аферисты убеждают томичей перевести деньги на так называемые «безопасные счета» и таким образом получают данные банковских карт.

Еще один вариант мошенничества – предложение инвестировать средства в акции и ценные бумаги. Томичу в ноябре позвонил аферист, представившийся сотрудником брокерской организации. Он убедил мужчину в возможности получения быстрого заработка на бирже ценных бумаг, в итоге томич перевел звонившему более 230 тыс. рублей.

В прокуратуре региона настоятельно рекомендуют - в случае телефонных звонков по поводу любых манипуляций с вашими банковскими счетами, немедленно прекратите разговор и перезвоните в свой банк по номеру «горячей линии», имеющемуся на обороте каждой банковской карты.